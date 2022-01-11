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Нестареющая Екатерина Андреева рассказала, как сохраняет молодость

Нестареющая Екатерина Андреева рассказала, как сохраняет молодость
56-летняя ведущая Первого канала, Екатерина Андреева поделилась своим способом, как сохранять энергию и продлить молодость. Екатерина Андреева на собственном примере демонстрирует, что остановить процесс старения можно, не прибегая к радикальным мерам. Ведущая много времени уделяет заботе о своем здоровье и внешнем виде. Незадолго до Нового года она прошла чекап в швейцарской клинике и, убедившись в отсутствии проблем, вернулась к каждодневным ритуалам красоты. Звезда Первого канала рассказала, что каждый свой день она обязательно начинает с йоги. Этот вид физической активности помогает ей правильно настроиться перед работой и сохраняет гибкость. Андреева посоветовала всем следовать её примеру.
Екатерина Андреева «Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного — это легко на самом деле. И каждое мое утро начинается с выстраивания осей внутренних координат, а потом все остальное»,— поделилась Екатерина в Instagram. Очевидно, что помимо этого ведущая регулярно посещает спа-салоны и не боится пробовать на себе самые инновационные системы омоложения. По словам Екатерины, она настраивается на позитив и о цифрах в своем паспорте вообще не вспоминает. «Перестаньте подсчитывать и спрашивать: «А сколько кому-то там лет?» Да нисколько! Время понятие относительное. Мне ли не знать. Его просто нет. Его кто-нибудь видел?» — смеётся Андреева. Кстати, ходят разные слухи, по поводу того, сколько лет Андреевой на самом деле. Некоторые источники утверждают, что ей осенью исполнилось 60 лет. Хотя сама она утверждает, что родилась в 1965 году.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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