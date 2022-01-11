Новые подробности по Scorn стоит ожидать в этом месяце





Релиз игры Scorn ожидали еще в прошлом году, но проект пока не вышел. Разработчики отмечают, что он уже готов не менее чем на 75%, и даже игра имеет примерную дату релиза — октябрь 2022 года. Но игроки ждут от Ebb Software не только релиз игры, но и подробностей о ней или новых демонстраций геймплея.

Похоже, что уже в январе разработчики Scorn готовы поделиться новыми данными по проекту. В Twitter они призвали поклонников «следить за обновлениями в этом месяце».

Keep your eyes peeled for more updates this month. pic.twitter.com/JXQEaqjplh — Scorn (@scorn_game) January 10, 2022



Напомним, что релиз игры Scorn запланирован на Xbox Series X | S и PC. Сразу после выхода проект будет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass. В последний раз разработчики демонстрировали геймплей игры Scorn в 2020 году — этот ролик можно видеть ниже. Но, как утверждают сами создатели проекта, за последние годы в игре многое изменилось.

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