Новый глава Европарламента будет избран 18 января

19:23 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

Выборы нового главы Европарламента назначены на 18 января, до этого функции председателя будет исполнять первый заместитель Роберте Метсоле, говорится в распространенном заявлении пресс-службы парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на 66-м году жизни скончался спикер Европарламента Давид Сассоли. Он умер умер в Авиано в Италии, где был ранее госпитализирован. По данным Роберто Куильо, пресс-секретаря Сассоли, дата и время похорон «будут сообщены в ближайшие несколько часов».

«Согласно действующему уставу Европейского парламента, временно функции председателя будет выполнять первый заместитель главы института вплоть до выборов нового председателя. Как и предполагалось изначально, до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя ЕП для второго срока состоятся 18 января в ходе пленарной сессии в Страсбурге», — отмечается в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что 10 декабря председатель Европарламента был госпитализирован из-за тяжёлых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Как уточнило агентство ANSA, все запланированные мероприятия с участием главы ЕП были отменены.

Сассоли был избран председателем Европарламента 3 июля 2019 года.

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