Новый трейлер Monster Energy Supercross 5, открыты предзаказы игры





Создатели Monster Energy Supercross 5 из студии Milestone представили новый трейлер своего проекта, приуроченный к старту предварительных заказов игры. Релиз игры, которая обещает подарить игрокам настоящий опыт мотокросса, запланирован на 17 марта 2022 года.

Watch this video on YouTube

По предварительным заказам минимальная стоимость игры начинается с $69,99 за обычную версию для двух поколений консолей Xbox — игра поддерживает Smart Delivery.

Monster Energy Supercross 5 — Pre-order

Держитесь крепче за руль вашего байка, ведь перед вами долгожданная новая часть серии. Monster Energy Supercross — The Official Videogame 5 — настоящий мотокросс на вашем экране!

Перейти в Microsoft Store

Расширенная версия игры, которая включает Season Pass и некоторые другие бонусы, обойдется игрокам в $89,99. Покупатели этой версии игры получат доступ к проекту на 3 дня раньше.

Monster Energy Supercross 5 — Special Edition — Pre-order

Дорога к чемпионству начинается здесь. В режиме карьеры вы отточите свои навыки и покажете всему миру, что достойны быть лучшим!

Перейти в Microsoft Store

Заявлено, что в Monster Energy Supercross 5 игроков ждет локальная многопользовательская игра на двух человек, мультиплеер до 12 игроков, насыщенный режим карьеры, редактор трасс и многое другое.