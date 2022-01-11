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Новый трейлер Monster Energy Supercross 5, открыты предзаказы игры

Новый трейлер Monster Energy Supercross 5, открыты предзаказы игры


Создатели Monster Energy Supercross 5 из студии Milestone представили новый трейлер своего проекта, приуроченный к старту предварительных заказов игры. Релиз игры, которая обещает подарить игрокам настоящий опыт мотокросса, запланирован на 17 марта 2022 года.


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По предварительным заказам минимальная стоимость игры начинается с $69,99 за обычную версию для двух поколений консолей Xbox — игра поддерживает Smart Delivery.

Monster Energy Supercross 5 — Pre-order

Держитесь крепче за руль вашего байка, ведь перед вами долгожданная новая часть серии. Monster Energy Supercross — The Official Videogame 5 — настоящий мотокросс на вашем экране!
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Расширенная версия игры, которая включает Season Pass и некоторые другие бонусы, обойдется игрокам в $89,99. Покупатели этой версии игры получат доступ к проекту на 3 дня раньше.

Monster Energy Supercross 5 — Special Edition — Pre-order

Дорога к чемпионству начинается здесь. В режиме карьеры вы отточите свои навыки и покажете всему миру, что достойны быть лучшим!
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Заявлено, что в Monster Energy Supercross 5 игроков ждет локальная многопользовательская игра на двух человек, мультиплеер до 12 игроков, насыщенный режим карьеры, редактор трасс и многое другое.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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