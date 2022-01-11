Нурмагомедов назвал россиянина, который может стать лучшим бойцом ММА

Вадим Карасев

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанец Мовлид Хайбулаев может стать лучшим бойцом в ММА. Спортсмен очень хорошо знаком с Хайбулаевым, так как они были спарринг-партнерами.

"У него очень высокий уровень защиты от переводов в борьбу. Его стиль похож на стиль Гэтжи. Он очень многому научился за последний год. У него один из лучших нокаутов в истории ММА. Жду, что он станет одним из лучших бойцов мира", - отметил Нурмагомедов на своем YouTube-канале.

Также борец вспомнил эффектный нокаут в исполнении Хайбулаева. В мае 2019-го ему удалось победить Дэймона Джексона ударив его коленом в прыжке и закончив схватку всего за десять секунд. Сейчас спортсмен выступает в США, в PFL, на его счету 19 побед и ни единого поражения.

Ранее Ruposters писал, что Хабиб Нурмагомедов стал Человеком года в российском спорте.