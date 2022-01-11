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Off-duty: Памела Андерсон в Малибу

Off-duty: Памела Андерсон в Малибу

До премьеры сериала Hulu "Пэм и Томми", в основу которого лег скандал вокруг секс-видео с участием экс-супругов Памелы Андерсон и Томми Ли, остаются считаные дни. И, конечно, внимание прессы сейчас приковано не только к проекту, но и к героям, благодаря которым он родился. Вчера папарацци удалось подловить Андерсон — в объективы камер она попала в Малибу, куда приехала на ужин с другом.

Ли тоже оказался в сводке звездных новостей — музыкант и барабанщик группы Motley Crue прокомментировал грядущую премьеру. По словам приятеля Томми Ли, художника Герина Свинга, рокер гордится тем, что по его с Пэм истории сняли сериал.

Томми сказал мне на днях: "Пусть все знают, что мы сделали это первыми. Раньше Кардашьян, раньше всех. Пусть знают, что это мы первыми взорвали интернет",

— так, по словам Свинга, отреагировал Томми Ли на сериал, посвященный секс-скандалу.


Памела Андерсон
Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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