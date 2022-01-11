"Озорница!": Волочкова снялась топлес на пляже, позируя для нового мужчины в одних трусах

Вадим Карасев

45-летняя Анастасия Волочкова недавно отправилась на Мальдивы на январские каникулы, где проводит время с 44-летним Сергеем из Подмосковья, с которым познакомилась в шоу Первого канала "Давай поженимся!". При этом балерина не забывает публиковать свои откровенные фото.

Звезда опубликовала на своей странице в истаграме фото на пляже. Анастасия Волочкова позирует на снимке без лифчика, прикрывая обнаженную грудь и демонстрируя свои ноги.



"Сегодня у нас вновь ясная погода!! Верим, что вечером получится выйти в обещанный прямой эфир. Днем проверим Интернет. Будем держать в курсе (кстати, Сергей может отвечать на ваши комментарии, адресованные ему, только с моего аккаунта. Остальные, пишущие вам "Сергеи", — фейки). А вообще, на ваши вопросы мы ответим сегодня в прямом эфире", - подписала звезда фото.

Пользователи Сети бурно отреагировали в комментариях на откровенное фото Анастасии Волочковой в одних трусах.

"Озорница!", "Шикарный вид сзади, жаль нам не показали", "Новый кавалер на вас хорошо влияет", "Чаровница", "Сексапильно потерлась ягодицами, сидя под пальмой", "Сочная прелесть обнажена", - цитирует пользователей Сети Teleprogramma.pro.



Напомним, артистку пригласили на популярную программу "Давай поженимся!" побыть наставницей Сергея, который заявился в качестве одного из женихов. Однако вместо того, чтобы помогать ему презентовать себя невесте, Волочкова стала сама набиваться мужчине в избранницы.

"Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну что вы все хи-хи, со мной вот все так!" — говорила балерина в комнате героя, который, как отмечает "Вокруг ТВ", является банщиком.

Смущавшийся поначалу Сергей вскоре принялся оказывать балерине знаки внимания в ответ, так что после его выхода к невесте ведущие "Давай поженимся!" решили, что тот явно предначертан артистке. Роза Сябитова и Лариса Гузеева также отметили внешнее сходство Сергея и Анастасии.

В результате у пары завязались романтические отношения. Возлюбленные провели праздники вместе. Несколько дней спустя артистка опубликовала ролик, как смотрит с Сергеем программу с их участием.

Сегодня же пара отправилась отдыхать на острова вместе. "Смотрим вторую серию "Давай поженимся" на Первом канале, только уже с Мальдив. Я сюда как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", — написала балерина в своем блоге.

Напомним, о появлении у нее бойфренда Волочкова сообщила накануне Нового года, не став раскрывать его личность.

"Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюбленность. История этого знакомства фантастическая!" — заинтриговала фанатов артистка.

Как писал NEWSTES, ранее Волочкова заявила, что ее попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире.