Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum
Через 10–20 лет вплоть до 50% всех транзакций в той или иной форме будут совершаться посредством Ethereum. Об этом в интервью Bloomberg заявил содиректор по инвестициям Pantera Capital Джои Круг.
Топ-менеджер убежден, что вторая по капитализации криптовалюта сыграет
важную роль в глобальных финансах. Взрывной рост «убийц Ethereum» не сможет подорвать ее доминирование.
CIO Pantera Capital убежден, что конкуренты будут полагаться на Ethereum, рассчитывая на переход последнего на Proof-of-Stake.
«В других блокчейнах есть немало компромиссов, тогда как у Ethereum наилучшие позиции с точки зрения децентрализации, что крайне важно. Я не знаю, хороши ли они для того, чтобы стать новым слоем для глобальных финансовых расчетов», — пояснил эксперт.
Согласно Кругу, ETH входит в топ-3 активов в управляемых компанией фондах.
Напомним, в конце 2021 года Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum и предложил метод снижения стоимости транзакций в L2.
Ранее состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0