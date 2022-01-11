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Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum

Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum


Через 10–20 лет вплоть до 50% всех транзакций в той или иной форме будут совершаться посредством Ethereum. Об этом в интервью Bloomberg заявил содиректор по инвестициям Pantera Capital Джои Круг.


Топ-менеджер убежден, что вторая по капитализации криптовалюта сыграет


важную роль в глобальных финансах. Взрывной рост «убийц Ethereum» не сможет подорвать ее доминирование.


CIO Pantera Capital убежден, что конкуренты будут полагаться на Ethereum, рассчитывая на переход последнего на Proof-of-Stake.


«В других блокчейнах есть немало компромиссов, тогда как у Ethereum наилучшие позиции с точки зрения децентрализации, что крайне важно. Я не знаю, хороши ли они для того, чтобы стать новым слоем для глобальных финансовых расчетов», — пояснил эксперт.


Согласно Кругу, ETH входит в топ-3 активов в управляемых компанией фондах.


Напомним, в конце 2021 года Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum и предложил метод снижения стоимости транзакций в L2.


Ранее состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0



# Экономика

По материалам: ForkLog

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