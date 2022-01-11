PayPal планирует запустить собственную криптовалюту

Вадим Карасев

Платежная система PayPal планирует запустить собственную криптовалюту. Это будет стейблкоин, на котором изобразят логотип компании с двумя горизонтальными косыми линиями, сообщает Bloomberg.

По информации разработчика Стива Мозера, он увидел первые признаки того, что организация занимается созданием криптовалюты в коде приложения цифрового кошелька для iPhone. Позднее старший вице-президент по криптовалюте и цифровым валютам компании Хосе Фернандес да Понте подтвердил эту информацию — PayPal действительно изучает возможность выпуска стейблкоина и в дальнейшем будет взаимодействовать с регулирующими органами по этому поводу.

Новое платежное средство может получить название PayPal Coin, и его привяжут к доллару США. По словам представителя корпорации, логотип — результат хакатона в департаменте блокчейна и цифровых валют.

Ранее Ruposters писал, что стали известны детали запрета криптовалют в России.