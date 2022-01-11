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Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям

Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Певица Марина Хлебникова призналась, что ее выписывают, но возвращаться некуда. Артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала о том, что лечащий врач отпустил ее домой. Правда, в ее собственной квартире пока невозможно находиться. Звезда временно будет жить у друзей. 56-летняя певица говорит, что медики отпустили ее только при условии, что она будет соблюдать все предписания. Что входит в этот список, исполнительница не уточнила, зато рассказала, как тяжело ей будет ближайшие несколько месяцев. «Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры», — призналась Хлебникова. Дело в том, что комната звезды сильно пострадала при пожаре, там пока еще не сделан ремонт. Кроме того, когда пожарные тушили огонь, то залили другие комнаты, в них тоже нужно будет поработать.
Марина Хлебникова У кого конкретно остановится Хлебникова, пока неизвестно. Ранее Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры, что очень тронуло звезду 90-х. «Спасибо вам всем, что поддерживали меня на протяжении этих нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, который помогал и продолжает помогать мне финансово», — сказала Марина. Напомним, пожар в апартаментах певицы произошел 18 ноября. Ее чудом спасли из горящей комнаты — пожарники буквально на руках вынесли Марину из огня. Сначала говорили о том, что к инциденту привела непотушенная сигарета, позже — было короткое замыкание. Сама певица предложила такую версию. «Я допускаю, как это было: включила компьютер, на котором запустила кино, чтобы спать. Потом у меня дополнительно заряжались телефон и приборы, с которыми мы ездили на гастроли. То есть была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание», — поделилась своим вариантом развития событий певица.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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