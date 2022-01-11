Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям

Певица Марина Хлебникова призналась, что ее выписывают, но возвращаться некуда. Артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала о том, что лечащий врач отпустил ее домой. Правда, в ее собственной квартире пока невозможно находиться. Звезда временно будет жить у друзей. 56-летняя певица говорит, что медики отпустили ее только при условии, что она будет соблюдать все предписания. Что входит в этот список, исполнительница не уточнила, зато рассказала, как тяжело ей будет ближайшие несколько месяцев. «Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры», — призналась Хлебникова. Дело в том, что комната звезды сильно пострадала при пожаре, там пока еще не сделан ремонт. Кроме того, когда пожарные тушили огонь, то залили другие комнаты, в них тоже нужно будет поработать.Марина Хлебникова У кого конкретно остановится Хлебникова, пока неизвестно. Ранее Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры, что очень тронуло звезду 90-х. «Спасибо вам всем, что поддерживали меня на протяжении этих нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, который помогал и продолжает помогать мне финансово», — сказала Марина. Напомним, пожар в апартаментах певицы произошел 18 ноября. Ее чудом спасли из горящей комнаты — пожарники буквально на руках вынесли Марину из огня. Сначала говорили о том, что к инциденту привела непотушенная сигарета, позже — было короткое замыкание. Сама певица предложила такую версию. «Я допускаю, как это было: включила компьютер, на котором запустила кино, чтобы спать. Потом у меня дополнительно заряжались телефон и приборы, с которыми мы ездили на гастроли. То есть была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание», — поделилась своим вариантом развития событий певица.