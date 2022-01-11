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Полезные свойства крушины и сферы её применения

Полезные свойства крушины и сферы её применения

Крушина — кустарник, кора которого обладает целебной и энергетически важной силой. Если вы не знали ничего об этом сильном растении, пришло время исправить это. Эксперты рассказали все о крушине и ее свойствах.


Крушина относится к растениям-оберегам. Ее целебные свойства весьма немногочисленны, но очень важны в повседневной жизни.

Основные целебные свойства крушины

Это выносливое многолетнее растение, которому нипочем ни холод, ни жара, ни засуха, ни отсутствие солнца. Чаще всего его можно повстречать в хвойных лесах. В России крушина больше всего растет на Алтае и в Сибири.

Целебными свойствами обладает кора растения. Именно в ней содержится большое количество полезных веществ, среди которых самым важным является франгуларозид. Благодаря этому веществу кора крушины обладает своим главным свойством — помощью при запорах. Кора растения улучшает работу кишечника, оказывая слабительное действие. Самое главное, что кора крушины не раздражает слизистую оболочку и не оказывает негативного воздействия на тонкий кишечник.

Самостоятельный сбор растения — довольно сложный процесс. Перед применением коры растения производится его ферментация при нагревании до 100 градусов Цельсия в течение часа. Есть и альтернативный метод — выдержать кору в течении 12 месяцев. Если вы не хотите рисковать или ждать целый год, то можете приобрести кору в аптеке.


Кора крушины входит в так называемый слабительный сбор, в котором также есть ромашка, мята и фенхель. Перед применением лучше проконсультироваться с врачом относительно дозировки и длительности приема.

Магические свойства крушины

Это растение обладает ярко выраженными защитными свойствами. Крушина — сильнейший оберег, который будет охранять вас и ваш дом от нечистой силы круглый год. Если вы живете в частном доме, то этот кустарник лучше посадить как можно ближе к входной двери.

Поскольку отрезанные ветки растения не теряют своей силы со временем, их можно использовать для защиты квартиры. Аккуратно срежьте небольшую веточку крушины и вместе с листками и плодами, если таковые имеются, положите ее на подоконнике либо спрячьте в укромном месте. Первый вариант подходит для тех, чьи окна выходят на разрушенное здание, помойку. Второй больше подойдет для тех, кто испытывает проблемы с общением, имеет множество врагов.

Очень хорошо, если на ветках крушины останутся цветки или плоды. Такой оберег будет гасить негативную энергетику, исходящую от других людей, сглаживать ссоры и конфликты в семье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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