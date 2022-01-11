Polygon представил решение для масштабирования Plonky2

Команда Polygon представила решение для масштабирования Plonky2 на базе доказательств с нулевым разглашением. По словам разработчиков, оно на порядок быстрее и эффективнее существующих альтернатив.

Today we're excited to announce Plonky2, our groundbreaking proof system and a major milestone for zero-knowledge cryptography and Ethereum scaling 💜💫https://t.co/Igw9igtAqJ — Polygon Zero 💜 (@0xPolygonZero) January 10, 2022

«Plonky2 представляет собой рекурсивный SNARK, который в 100 раз быстрее существующих альтернатив и нативно совместим с Ethereum», — говорится в блоге проекта.

Особенность в том, что Plonky2 может проверять другие SNARK-решения.

«Предположим, мы хотим доказать, что пакет из 1000 транзакций является валидным. Создание единого доказательства для одновременной проверки 1000 транзакций было бы дорогостоящим и длительным процессом. Вместо этого мы можем задействовать 1000 машин и параллельно сгенерировать 1000 доказательств — по одному для каждой транзакции. Затем мы можем взять эти доказательства транзакций и агрегировать их, создав слой рекурсивных доказательств, каждое из которых проверяет два других. Мы повторяем этот процесс, пока не останется единственное доказательство, подтверждающее 1000 транзакций», — пояснили разработчики.

По их словам, рекурсивный подход быстрый, ресурсоэффективный «и может быть более децентрализованным».

Напомним, в декабре проект Polygon поглотил стартап Mir Protocol, разрабатывающий протокол Plonky2. Сумма сделки составила $400 млн.

В результате ребрендинга Mir Protocol стал Polygon Zero.

Ранее Polygon приобрел платформу Hermez Network, которая также специализируется на L2 на базе ZK-Rollups. Стоимость сделки составила $250 млн.

Одновременно с этим проект объявил, что направит на развитие связанных в ZK-Rollups решений $1 млрд.

В ноябре Polygon анонсировал Ethereum-решение Miden на основе ZK-Rollups и выпустил его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.

https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

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