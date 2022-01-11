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Правительство России подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта

Правительство России подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта

Правительство Российской Федерации подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта, сообщает пресс-служба российского кабмина. 

Главной задачей программы является создание в каждом регионе условий для того, чтобы ребята могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов.

«Важно, чтобы у них была возможность самим выбирать направление, по которому они будут развиваться и добиваться спортивных успехов», – подчеркнул председатель Правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Концепцию предстоит реализовать в два этапа. Первый включает более 40 мероприятий на ближайшие три года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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