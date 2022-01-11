Прохождение сюжетной кампании Dying Light 2 займет 20 часов
Несколько дней назад разработчики Dying Light 2 поделились впечатляющей цифрой, заявив, что на прохождение игры потребуется порядка 500 часов. Это вызвало активные обсуждения среди игроков, из-за чего студии Techland пришлось вносить уточнения.
Согласно новой информации от Techland, игрокам потребуется провести в Dying Light 2:
20 часов, чтобы полностью завершить сюжетную кампанию.
80 часов, чтобы завершить сюжетную кампанию и выполнить все побочные квесты.
500 часов, чтобы полностью исследовать мир, пройти игру на все возможные концовки, ознакомиться со всеми диалогами и найти все предметы коллекционирования.
Как отмечают разработчики, каждый игрок сможет выбрать свой стиль прохождения и исследовать мир так, как он считает нужным.
We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8— Dying Light (@DyingLightGame) January 10, 2022
Напомним, релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.
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