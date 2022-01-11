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Прохождение сюжетной кампании Dying Light 2 займет 20 часов

Прохождение сюжетной кампании Dying Light 2 займет 20 часов


Несколько дней назад разработчики Dying Light 2 поделились впечатляющей цифрой, заявив, что на прохождение игры потребуется порядка 500 часов. Это вызвало активные обсуждения среди игроков, из-за чего студии Techland пришлось вносить уточнения.

Согласно новой информации от Techland, игрокам потребуется провести в Dying Light 2:



20 часов, чтобы полностью завершить сюжетную кампанию.



80 часов, чтобы завершить сюжетную кампанию и выполнить все побочные квесты.



500 часов, чтобы полностью исследовать мир, пройти игру на все возможные концовки, ознакомиться со всеми диалогами и найти все предметы коллекционирования.

Как отмечают разработчики, каждый игрок сможет выбрать свой стиль прохождения и исследовать мир так, как он считает нужным.


Напомним, релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.


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По материалам: newxboxone

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