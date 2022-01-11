Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали слухи о переносе игры





Несколько дней назад в сети появились слухи от одного из блоггеров (который ранее проводил интервью с сотрудниками GSC Game World), что дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 могут перенести. Согласно слухам, о переносе разработчики объявят приблизительно в начале весны, а отложат релиз игры примерно на 6 месяцев — до осени 2022 года.

Один из менеджеров по работе с комьюнити GSC Game World под ником HappyCulkin в Discord дал комментарий про возникшие слухи:

Каждый день появляются слухи от разных источников — и если начать комментировать что-то одно, то это придёт к тому, что нужно будет комментировать всё — не зная, что это за первоисточник. Вся информация, которая исходит об игре, должна исходить от тех, кто ДЕЛАЕТ эту игру. Насколько мне известно, блогеры не работают над S2.

Напомним, что по текущим планам релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 28 апреля 2022 года. Игра в день релиза будет доступна на Xbox Series X | S и PC, в том числе в Game Pass.