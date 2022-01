Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea

10 января 2022 года состоялся запуск NFT-маркетплейса LooksRare. Разработчики провели так называемую "вампирскую атаку" и распределили нативный токен LOOKS среди тех, кто с 16 июня по 16 декабря 2021 года торговал невзаимозаменяемыми токенами на OpenSea на сумму от 3 ETH.

#LooksRare NFT Marketplace Now Live! 🪂 $LOOKS airdrop claim open ⏰ Staking starts at block 13977012 💰 Trading reward calculations start tomorrow LFG! 💎👀 https://t.co/Y1jt9Kmqt6

Согласно заявлению, LooksRare также начислит монеты за стейкинг или покупку и продажу NFT на своей платформе, если объем торгов активами из коллекции превысит 1000 ETH.

Маркетплейс позиционирует себя как ориентированную на сообщество торговую площадку. Команда намерена разрабатывать новые функции в зависимости от пожеланий пользователей.

LooksRare объявила, что индексирует все NFT, выпущенные на блокчейне Ethereum, позволив сразу торговать коллекционными предметами.

Платформа взимает торговую комиссию в размере 2%. Сборы на 100% распределяются среди участников стейкинга LOOKS, утверждают в LooksRare.

Цена токена на DEX Uniswap после аирдропа достигла в моменте $4,75. В результате последовавшей коррекции котировки LOOKS опустились до уровней около $1,71.

Данные: DEXScreener.

Согласно данным аналитической компании Nansen, заявки на получение токенов подали 2865 пользователей. Крупнейшему из держателей полагается 8824 монеты.

LooksRare $LOOKS token claim, some stats atm:



Current holders: 2,865

Top 100 holders: claimed 8,824 LOOKS (~$20,000) or more

Current $LOOKS price: ~$2.30 pic.twitter.com/0maPkhc8Mm