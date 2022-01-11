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Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea

Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea


10 января 2022 года состоялся запуск NFT-маркетплейса LooksRare. Разработчики провели так называемую "вампирскую атаку" и распределили нативный токен LOOKS среди тех, кто с 16 июня по 16 декабря 2021 года торговал невзаимозаменяемыми токенами на OpenSea на сумму от 3 ETH.



Согласно заявлению, LooksRare также начислит монеты за стейкинг или покупку и продажу NFT на своей платформе, если объем торгов активами из коллекции превысит 1000 ETH.


Маркетплейс позиционирует себя как ориентированную на сообщество торговую площадку. Команда намерена разрабатывать новые функции в зависимости от пожеланий пользователей.


LooksRare объявила, что индексирует все NFT, выпущенные на блокчейне Ethereum, позволив сразу торговать коллекционными предметами.   


Платформа взимает торговую комиссию в размере 2%. Сборы на 100% распределяются среди участников стейкинга LOOKS, утверждают в LooksRare.


Цена токена на DEX Uniswap после аирдропа достигла в моменте $4,75. В результате последовавшей коррекции котировки LOOKS опустились до уровней около $1,71.



Данные: DEXScreener.


Согласно данным аналитической компании Nansen, заявки на получение токенов подали 2865 пользователей. Крупнейшему из держателей полагается 8824 монеты.



К тактике "вампирской атаки" проекты прибегают в надежде переманить клиентскую базу у ее объекта. 


В декабре 2021 года проект OpenDAO провел аирдроп токенов SOS среди пользователей OpenSea. 


Напомним, доминирующая в секторе по объемам торгов OpenSea в январе 2022 года привлекла $300 млн при оценке в $13,3 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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