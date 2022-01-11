Реклама vs реальность: в соцсетях показали, насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни

Наверняка каждый замечал, что реклама и жизнь отличаются друг от друга, как небо и земля. И это касается не только того, что в рекламе всё ярче и красивее. Так, пользователь Твиттера с ником Писатель Силоч в шуточной форме отметил, что увиденное в рекламе энергетиков совершенно не соответствует реальности, и пьют их совершенно другие люди. Остальные пользователи не смогли не согласиться и нашли свои примеры.

Пользователь Твиттера показал различие рекламы и реальности на примере энергетиков

Или вот такой вариант

Да, вот так идеальная картинка встречается с прозой жизни. Кто-то предположил, что всё это из-за того, что с помощью рекламы нам продают мечту, а кто-то пошутил, что это Эксель приземляет окрылённых (кстати, тоже звучит как рекламный слоган). Пользователи оценили шаблон твита и его помощью решили показать ещё несколько рекламных идей, которые разбиваются о суровую реальность.

Как вы пьёте кофе?

Реклама одеколона

А вот как выглядят мечты о писательской карьере

Реклама прокладок

Видеоигры

Реклама жвачки

В каких ситуациях вы пьёте колу?

А какая реклама вам кажется наиболее нереалистичной?