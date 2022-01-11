Симоронский ритуал: как сварить любовное зелье
Кто из нас не хотел хотя бы раз сварить самое настоящее любовное зелье, которое помогло бы укрепить любовь? Благодаря простому симоронскому ритуалу каждый сможет обрести гармонию и взаимопонимание со своим любимым человеком.
Ритуалы, связанные с привлечением любви, могут быть разными, и не все из них безопасны. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться проверенным средством для укрепления взаимных чувств, чтобы насладиться романтикой и обрести счастье со своим избранником.
Подготовка к ритуалу на привлечение любви
Симоронский ритуал важно проводить в хорошем настроении. Для него выбирают один из женских дней недели: среду, пятницу или субботу. Лучшим временем будет период, когда Луна находится в фазе роста, усиливая чувства и помогая сварить идеальное любовное зелье.
Приготовление любовного зелья
Для того чтобы сварить настоящее зелье любви, потребуются следующие ингредиенты:
питьевая вода — 1 литр;
лист чистой бумаги;
красная ручка или фломастер;
кусок красной ткани;
сахар или сахарная пудра — 1 чайная ложка.
Воду переливают в пластиковую бутылку и кладут на ночь в морозилку. С утра на листке бумаги красной ручкой пишут крупными буквами слово «любовь», кладут его на стол и достают бутылку с водой. Ее помещают на листок и оставляют разморозиться.
После того, как лед растает, бумагу заменяют красной тканью. На нее ставят бутылку, затем отворачивают пробку, приговаривая:
«Любовь меня окружает, от меня не отходит, чувства взаимные питает. Любовь моя со мной, приходит в дом с водой».
После заговора в бутылку высыпают сахарную пудру и взбалтывают воду, приговаривая:
«Воду подслащу — любовь укреплю. Как сладкая водица пьется легко, так и в отношениях мне будет тепло».
Когда стемнеет, бутылку ставят на подоконник таким образом, чтобы на нее попал свет Луны. При этом проговаривают:
«Луна растет, любовь укрепляет, несчастья отгоняет, чувства взаимные воспламеняет».
Бутылку оставляют на подоконнике до утра, а затем переносят на солнечную сторону так, чтобы лучи Солнца на нее также попали. Поставив бутылку, проговаривают:
«Солнечный свет согревает, любовь в сердцах воспламеняет. Чем ярче лучи его пылают, тем сильнее чувства испытаем. С суженым (имя) все невзгоды переживем, вместе по жизни пойдем».
После заката зелье будет готово к применению. Его добавляют в чай возлюбленному и себе ежедневно небольшими порциями.