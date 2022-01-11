Симоронский ритуал: как сварить любовное зелье

Вадим Карасев

Кто из нас не хотел хотя бы раз сварить самое настоящее любовное зелье, которое помогло бы укрепить любовь? Благодаря простому симоронскому ритуалу каждый сможет обрести гармонию и взаимопонимание со своим любимым человеком.

Ритуалы, связанные с привлечением любви, могут быть разными, и не все из них безопасны. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться проверенным средством для укрепления взаимных чувств, чтобы насладиться романтикой и обрести счастье со своим избранником.

Подготовка к ритуалу на привлечение любви

Симоронский ритуал важно проводить в хорошем настроении. Для него выбирают один из женских дней недели: среду, пятницу или субботу. Лучшим временем будет период, когда Луна находится в фазе роста, усиливая чувства и помогая сварить идеальное любовное зелье.

Приготовление любовного зелья

Для того чтобы сварить настоящее зелье любви, потребуются следующие ингредиенты:

питьевая вода — 1 литр;лист чистой бумаги;красная ручка или фломастер;кусок красной ткани;сахар или сахарная пудра — 1 чайная ложка.

Воду переливают в пластиковую бутылку и кладут на ночь в морозилку. С утра на листке бумаги красной ручкой пишут крупными буквами слово «любовь», кладут его на стол и достают бутылку с водой. Ее помещают на листок и оставляют разморозиться.

После того, как лед растает, бумагу заменяют красной тканью. На нее ставят бутылку, затем отворачивают пробку, приговаривая:

«Любовь меня окружает, от меня не отходит, чувства взаимные питает. Любовь моя со мной, приходит в дом с водой».

После заговора в бутылку высыпают сахарную пудру и взбалтывают воду, приговаривая:

«Воду подслащу — любовь укреплю. Как сладкая водица пьется легко, так и в отношениях мне будет тепло».

Когда стемнеет, бутылку ставят на подоконник таким образом, чтобы на нее попал свет Луны. При этом проговаривают:

«Луна растет, любовь укрепляет, несчастья отгоняет, чувства взаимные воспламеняет».

Бутылку оставляют на подоконнике до утра, а затем переносят на солнечную сторону так, чтобы лучи Солнца на нее также попали. Поставив бутылку, проговаривают:

«Солнечный свет согревает, любовь в сердцах воспламеняет. Чем ярче лучи его пылают, тем сильнее чувства испытаем. С суженым (имя) все невзгоды переживем, вместе по жизни пойдем».

После заката зелье будет готово к применению. Его добавляют в чай возлюбленному и себе ежедневно небольшими порциями.