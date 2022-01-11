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Слух: Sniper Elite 5 может выйти уже 14 февраля, сразу в Game Pass

Слух: Sniper Elite 5 может выйти уже 14 февраля, сразу в Game Pass


В конце прошлого года студия Rebellion анонсировала игру Sniper Elite 5, события которой, по большей части, развернутся на территории Франции в 1944 году. Известно, что сразу после релиза игра будет доступна в подписке Xbox Game Pass — на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC.

У игры Sniper Elite 5 пока нет официальной даты релиза, но появилась информация, что игра может выйти 14 февраля 2022 года. Портал острова Гернси (остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов) опубликовал заметку, в которой рассказал, как разработчики Sniper Elite 5 приезжали к ним для сканирования территории. Похоже, что эту локацию можно ожидать в игре. Интересно другое, что в этой же заметке острова Гернси указана дата релиза Sniper Elite 5 — 14 февраля.

Более того, если зайти в официальный паблик крепости Гернси в Facebook и посмотреть запись с анонсом игры Sniper Elite 5, в ней можно увидеть, что указана дата релиза «начало 2022 года», о чем разработчики не говорили при анонсе своего проекта — они заявляли просто релиз в 2022 году.

Отметим, что февраль обещает стать богатым на интересные релизы (Dying Light 2, Elden Ring). Не исключено, что опубликованная островом Гернси информация сообщает ранее запланированную разработчиками Sniper Elite 5 дату релиза, тогда как после переноса двух крупных AAA-тайтлов на февраль, студия Rebellion приняла решение отложить запуск своего проекта на более поздний срок.

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По материалам: newxboxone

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