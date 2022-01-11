СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной реальности

Компания Apple отвергла идею метавселенной для своей гарнитуры смешанной реальности. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, разработчики уделят основное внимание общению, просмотру контента и играм.

Lots of interest in my take on “Apple Reality” and the Metaverse https://t.co/ZmacFcOC9k pic.twitter.com/C4SNbFbULp — Mark Gurman (@markgurman) January 9, 2022

Источники Гурмана утверждают, что сама концепция метавселенной, какой ее видят в Meta, в компании «находится под запретом».

«Гарнитура AR — настоящий приоритет Apple, потому что ее можно носить весь день и, естественно, никого не выводить из реальной среды», — рассказал журналист.

По слухам, Apple представит устройство дополненной или смешанной реальности во второй половине 2022 года, однако его характеристики и целевая аудитория все еще не определены. Известный аналитик по продуктам компании Мин-Чи Куо предположил, что гарнитуру оборудуют дисплеями с разрешением 4К и шестью-восемью камерами для отслеживания пользователя и окружающей среды.

Данных о стоимости будущего устройства нет. Однако, по словам Куо, благодаря «скромным» характеристикам его смогут купить большинство пользователей.

Напомним, в конце декабря 2021 года СМИ сообщили об активной разработке очков дополненной реальности компанией Google. Устройство якобы составит конкуренцию аналогичному продукту от Apple.

В декабре Мин-Чи Куо заявил, что гарнитуры смешанной реальности Apple заменят смартфоны в ближайшие десять лет.



