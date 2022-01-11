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Sonic Frontiers получит русскую локализацию на старте

Sonic Frontiers получит русскую локализацию на старте


Дата релиза игры Sonic Frontiers пока не объявлена, хотя уже есть слухи, что она может выйти 15 ноября 2022 года. Как ранее сообщила сама SEGA, изначально игру планировали выпустить в 2021 году, но приняли решение перенести релиз на этот год, чтобы улучшить его качество.

Разработчики уже готовятся к релизу в плане локализации игры. В официальном Twitter-аккаунте SEGA появилась информация о том, на какие языки планируют перевести игру к ее выходу. В России игроков на старте в Sonic Frontiers ждут субтитры.

Полностью локализовать игру Sonic Frontiers планируют на английский, французский, немецкий, итальянский, японский и испанский.


Напомним, что в игре Sonic Frontiers обещают большой открытый мир с разными биомами. Проект выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.

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По материалам: newxboxone

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