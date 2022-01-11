Sonic Frontiers получит русскую локализацию на старте





Дата релиза игры Sonic Frontiers пока не объявлена, хотя уже есть слухи, что она может выйти 15 ноября 2022 года. Как ранее сообщила сама SEGA, изначально игру планировали выпустить в 2021 году, но приняли решение перенести релиз на этот год, чтобы улучшить его качество.

Разработчики уже готовятся к релизу в плане локализации игры. В официальном Twitter-аккаунте SEGA появилась информация о том, на какие языки планируют перевести игру к ее выходу. В России игроков на старте в Sonic Frontiers ждут субтитры.

Полностью локализовать игру Sonic Frontiers планируют на английский, французский, немецкий, итальянский, японский и испанский.

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/AS9h6oyDhh — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 10, 2022



Напомним, что в игре Sonic Frontiers обещают большой открытый мир с разными биомами. Проект выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.