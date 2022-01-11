Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в домашних условиях

Как заставить сиять бокалы из стекла

Очистка хрустальных бокалов

На пороге уже Новый 2022 год, и хозяюшки пытаются праздничное настроение перенести не только на интерьер дома, внешний вид гостей, но и на праздничный стол. А одними из его неизменных атрибутов считаются бокалы для шампанского и вина. Эксперты предлагают несколько действенных способов, которые заставят ваши бокалы сиять не хуже новогодней елки.Некоторые хозяюшки рекомендуют использовать активированный уголь для очистки бокалов от налета и разводов. Пачку таблеток активированного угля следует измельчить и растворить в 1,5-2 л воды. В этом растворе бокалы нужно вымыть с помощью мочалки, после чего ополоснуть в холодной воде.Еще одним очень результативным способом очистки бокалов от налета и разводов считается смесь перекиси водорода, нашатырного спирта и воды. Первые компоненты берутся в соотношении 3:1 столовых ложек. Их растворяют в 5 литрах воды. После приготовления раствора бокалы опускают в него на 30 мин. По истечении этого времени их ополаскивают холодной водой.Наши бабушки рекомендуют использовать пищевой 9% уксус. Пару ложек уксуса нужно смешать с 1 литром воды. Бокалы опускают в раствор и тщательно натирают мочалкой. После очистки их ополаскивают холодной водой и ставят высыхать.Бокалы из хрусталя требуют более тщательного и ответственного ухода. При неправильной очистке они могут деформироваться и испортить свой внешний вид.Перед началом очистки хрустальной посуды нужно подготовить рабочее место. Стол или кухонную поверхность следует застелить мягкой тканью, чтобы избежать трещин на бокалах. Мыть такую посуду нужно с использованием щадящего средства для посуды. Хрустальные бокалы также можно мыть водой с уксусом или лимонным соком. Это поможет избавиться от налета и разводов.Отполировать бокалы из хрусталя можно смесью из белого уксуса и 0,5 ч. ложки мелкой соли. Эту смесь наносят на бокал на 5-10 минут, после чего вытирают мягкой тканью.