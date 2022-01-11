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Создатели Dying Light 2 «могли бы сделать большее», отказавшись от Xbox One и Playstation 4

Создатели Dying Light 2 «могли бы сделать большее», отказавшись от Xbox One и Playstation 4


Анонс игры Dying Light 2 состоялся в 2018 году, когда игровых приставок нового поколения еще не было. Проект был анонсирован для Xbox One, Playstation 4 и PC. Однако выходит он только в 2022 году, когда на рынке уже год продаются новые консоли, и игроки хотят видеть игры нового поколения. Тем не менее, разработчики не стали отказываться от выпуска игры Dying Light 2 на Xbox One и Playstation 4.

В рамках интервью gamesradar создатели Dying Light 2, в лице ведущего дизайнера игры Таймона Смекталы, объяснили, почему они все же выпускают проект на Xbox One и Playstation 4. По их словам, это происходит не только из соображений бизнеса. Но, действительно, прошлое поколение приставок их сдерживало в плане развития игры:

Конечно, мы могли бы сделать большее [при релизе только] на новых консолях, и особенно на PC. Но есть и бизнес-соображения, и вы хотите, чтобы ваша игра достигла как можно большего числа людей — не только из-за бизнес-мотивации, но и потому, что это просто приятно. Смотрите, мы создали что-то хорошее, и поэтому мы хотим, чтобы весь мир это увидел. Если бы мы просто ждали следующего поколения, это серьезно ограничило бы количество возможных игроков.

Как отметил Смектала, если бы игрок опробовал сборку для Playstation 4 и сборку на высокопроизводительном PC, он бы смог убедиться, что «это та же самая игра, что мы [разработчики] не пожертвовали ничем важным. […] Так что, если это все та же игра на Playstation 4, то нет, здесь нет лишних соображений… может быть, мы подождем следующей игры, чтобы в полной мере использовать возможности консолей следующего поколения».

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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