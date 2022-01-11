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Старый Новый год — 2022: приметы на удачу и деньги

Старый Новый год — 2022: приметы на удачу и деньги

Старый Новый год — семейный праздник, который проводят без шумных вечеринок. 14 января каждый сможет привлечь в жизнь удачу и деньги, если будет соблюдать простые приметы и еще раз задобрит покровителя 2022 года — Водяного Тигра.


Существует множество поверий и примет, которые помогут привлечь удачу и финансовое благополучие на весь год. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о них, чтобы отпраздновать Старый Новый год и обеспечить себе счастливую жизнь на весь 2022 год.

Приметы на Старый Новый год — 2022: как привлечь деньги


По примете проблем с финансами не будет, если в день праздника никому не давать в долг и самим не брать чужих денег в руки.
Деньги будут водиться, если в праздничный день купить новый кошелек. Важно выбирать правильно: его цвет и форма сыграют большую роль в обретении финансового благополучия.
Деньги в семье не переведутся, если на Старый Новый год испечь хлеб и подать его на стол, положив рядом несколько блестящих монет.
Проблем с финансами не будет, если не ставить пустые бутылки на стол. Примета работает не только в праздник, но и в обычные дни.
Под коврик у входной двери нужно положить монетку, чтобы в доме никогда не было проблем с финансами.
Поверье гласит, что финансовое благополучие не покинет дом, если к празднику купить новый веник, поставить его ручкой вниз и украсить красными лентами.
Достаток обеспечит и копилка, наполненная монетами. Ее приобретают за день или в день праздника, а всем гостям, пришедшим в дом, предлагают опустить по монетке, чтобы деньги из семьи не уходили.

Приметы на удачу в день Старого Нового года


По примете в день праздника не выносят мусор из дома, чтобы удача и успех не покинули семью.
Привлечь удачу в Старый Новый год получится, если задобрить нового покровителя. Для этого надевают новую одежду и не ссорятся, а веселятся, укрепляя семейные узы.
Удача не покинет тот дом, где живут гостеприимные люди. В день праздника любого гостя приглашают к столу и угощают всем, что есть.
Привлечь удачу в праздник получится, если простить все обиды и не ссориться с близкими.
По примете удача в дом придет, если в день праздника встать под дерево и потрясти ветки, чтобы снег упал на голову.
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По материалам: dailyhoro.ru

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