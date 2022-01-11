Стеклянный сюрприз для вермахта: что представлял из себя советский метатель ампул

Вторая мировая война стала первой настоящей войной моторов в истории человечества. Для борьбы с техникой противника еще в 1930-е годы создавались самые разнообразные средства заводского и кустарного производства. От сложных кумулятивных гранат и противотанковых ружей до собранных из чего попало бутылок с зажигательной смесью. Одним из самых интересных видов оружия той поры можно смело считать ампуломет.Первые гранатометы были не совсем тем видом оружия, которое привык видеть перед собой современный человек. После начала Великой Отечественной войны Красная армия столкнулась с серьезной нехваткой противотанковых средств. Свой негативный отпечаток накладывали как потери лета 1941 года, так и продолжающаяся эвакуация крупных промышленных объектов. В связи с этим в СССР принялись разрабатывать и выпускать в ускоренном порядке разнообразные кустарные противотанковые средства.Бутылки с зажигательной семью были самым простым и доступным средством. Пускай они и не обладали высокой эффективностью, но в сложных условиях первых месяцев войны даже они были лучше, чем вообще ничего. Однако, метнуть бутылку с горючей смесью в танк пехотинец может только тогда, когда машина находится в непосредственной близости от него. Решить эту проблему попытался советский физик Вениамин Цукерман, создав в октябре 1941 года новый ружейный гранатомет для метания бутылок с зажигательной семью. Бутылкомет Цукермана был разновидностью дульнозарядной мортирки и имел калибр 75 мм. С его помощью бутылку с горючей фракцией пехотинец мог забросить на дистанцию в 100 метров. Выпускались такие гранатометы до лета 1942 года. Отказались от данного средства по причине того, что в конечном итоге войска в достаточно мере насытили пушками и противотанковыми ружьями.Еще одним примечательным импровизированным оружием стал станковый ампуломет Ивана Петровича Иночкина. Гранатомет массой 15 кг и калибром 125-мм метал стеклянные шары, начиненные горючей фракцией на дистанцию в 250 метров. Предназначался как для поражения техники, так и для поражения укрепленных позиций противника, в частности – огневых точек. Скорострельность ампуломета достигала 8 выстрелов в минуту. Большая часть таких гранатометов была изготовлена в Горьком. Выпускались они вплоть до 1943 года, а использовались вплоть до победы. Правда, из-за низкой эффективности стеклянных шаров с горючей фракцией, на фронте ампуломет по большей части применялся в качестве оружия для распространения пропаганды.