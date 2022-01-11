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Студентка НГПУ стала лауреатом международного конкурса на лучшую научную работу

Студентка НГПУ стала лауреатом международного конкурса на лучшую научную работу

Студентка 5-го курса историко-географического факультета Набережночелнинского государственного педагогического университета София Цандер стала лауреатом VII Международного конкурса на лучшую научную работу/проект «Евразийская интеграция: молодежное измерение», сообщает пресс-служба НГПУ.

Она представила на конкурсе научную работу «Коммуникативно-речевые микроситуации как средство обучения иностранному языку» и заняла 3-е место. Научным руководителем студентки является профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», доктор филологических наук Резеда Шакирова.

Организатором конкурса выступил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Лауреатам конкурса предоставлена возможность публикации научной статьи в журнале, входящем в перечень ВАК.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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