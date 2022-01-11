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Светлана Ходченкова показала точеную фигуру на фото у пилона

Светлана Ходченкова показала точеную фигуру на фото у пилона
38-летняя актриса Светлана Ходченкова пристрастилась к акробатике на шесте и сразу после праздников приступила к любимому занятию. В первый рабочий день нового года звезды желают своим поклонникам как можно быстрее вернуться в режим. Многие знаменитости признаются, что им тоже сложно дается возвращение к будням. Но, судя по всему, актриса Светлана Ходченкова не из их числа. В первый рабочий день в микроблоге звезды появилось весьма мотивирующее фото для тех, кто переедал в праздники. В кадре звезда продемонстрировала стройную и подсушенную фигуру. Светлана Ходченкова дала понять, что и во время каникул не пропускала занятий, танцевала на пилоне. А этот вид спорта и искусства требует напряжения и энергозатрат. На фото Светлана Ходченкова предстала в асимметричном кроп-топе с одним рукавом и легинсах с разрезами.
Светлана Ходченкова «Какая же Вы восхитительная!❤️», «Бесконечно восхищаете😍», «Куда исчез, съеденный тобой оливье…?🧐вот что меня интересует…😎», «Лучшая русская актриса! 🔥🔥🔥», «Огонь, а не женщина! Обожаю Вас, Светлана!!!», «Очень круто и очень сложно 🔥», - пишут восхищенные поклонники.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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