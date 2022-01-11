Татьяна Тарасова не успела выти из больницы, как ее снова госпитализировали

Тренер Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице. У заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой вновь проблемы со здоровьем. Накануне ее госпитализировали в одну из московских клиник. Причину Татьяна Анатольевна назвать отказалась. «Я в больнице», — приводит слова Тарасовой издание «ВсеПроСпорт».Татьяна Тарасова Добавим, в Рождество Татьяна Тарасова вызывала «скорую помощь». Ее мучили боли в голове и животе. Тогда от госпитализации она отказалась. Напомним, что в конце прошлого года Татьяна Анатольевна заставила поволноваться своих родных, воспитанников и весь мир российского фигурного катания, когда не появилась на съемках «Ледникового периода». В ледовом шоу она является неизменным членом жюри на протяжении уже многих лет. Тогда тренер была госпитализирована и получала помощь врачей в больнице.