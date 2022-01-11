Татьяна Волосожар рассказала о пережитой операции

Фигуристка Татьяна Волосожар пострадала на шоу «Ледниковый период». Спортсменка не в первый раз сталкивается с проблемами со здоровьем. Старые травмы дают о себе знать, но звезда не отчаивается. Вот и в этот раз она не стала переживать из-за необходимой операции, без лишних раздумий отправившись в больницу. И вот спустя сутки Татьяна вышла на связь, рассказав, что чувствует себя хорошо. Теперь ей предстоит долгое восстановление. «Операция прошла успешно, все хорошо. Что надо в колене зашили, швы наложили. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное спокойно восстанавливаться, процесс это не быстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался», — подчеркнула Волосожар.Татьяна Волосожар после операции Разумеется, фигуристку тут же поддержали коллеги и поклонники. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. «Танечка, все будет хорошо. Мы в вас верим»; «Главное, что операция позади. Не переживайте и лечитесь спокойно»; «Очень рада за вас. Надеюсь, больше операции не потребуются», — делились фанаты в комментариях. Пока неизвестно, когда Волосожар выпишут из клиники. Сама же спортсменка призналась, что довольна и работой персонала, и больничной палатой. «Я назвала этот день: «мой санаторий». Меня кормят, за мной так ухаживают! Все отлично», — рассказала чемпионка. Татьяна не раз рассказывала о том, что старые травмы постоянно дают о себе знать. Вот только даже проблемы со здоровьем не мешают фигуристке покорять новые карьерные вершины. Волосожар постоянно выступает в ледовых шоу, успевая при этом работать над телевизионными шоу.