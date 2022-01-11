В Челябинской области сформирована система общественного родительского контроля

Родители школьников Челябинской области будут отслеживать качество горячего питания, закупки и капитальный ремонт школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Ожидается, что органы родительского контроля появятся в каждом муниципалитете и в каждой школе.

Уже в этом году родители смогут контролировать ход капитального ремонта в 17 школах.

«В областной штаб войдут представители всех муниципальных штабов. Это будут активисты из родительских комитетов, способные взаимодействовать с исполнителями на разных этапах решения обозначенной проблемы. Таким образом на Южном Урале будет создаваться система общественного родительского контроля за формированием комфортной образовательной среды, в том числе за качеством питания, строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом, а также закупкой средств обучения, воспитания, иного оборудования», – уточнил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.