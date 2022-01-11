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В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»

В Иркутске откроется центр цифрового образования «IT-куб»

На базе Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства в 2022 году откроется центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование». 

«IT-куб» в Иркутске станет вторым центром цифрового образования в регионе. Первый был открыт в 2020 году в Братске на базе Политехнического колледжа. На его создание было выделено более 13 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На эти средства приобретено современное оборудование, а также проведена профессиональная переподготовка педагогического состава. В этом году здесь занимаются более 400 школьников.
На создание и оснащение «IT-куба» в Иркутске будет направлено порядка 17,5 миллиона рублей. 

Министр образования Иркутской области отметил, что в рамках реализации нацпроекта «Образование» в 88 образовательных организаций 32 муниципалитетов будет поставлено компьютерное оборудование. Каждая из 88 школ получит 28 компьютеров и одно многофункциональное устройство. На эти цели направят около 140 миллионов рублей. 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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