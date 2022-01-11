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В Коммунарке открыли новый современный корпус больницы

В Коммунарке открыли новый современный корпус больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового амбулаторного корпуса в больнице поселка Коммунарка. Речь идет о самом современном в России медцентре, спроектированном по мировым стандартам, подчеркнул он.

Строительство семиэтажного здания закончили в декабре 2021 года, однако на этом модернизация не остановится. Собянин поделился некоторыми планами на будущее.

Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. Будет также построено два корпуса — перинатальный и детская больница, и останется на 2023 год спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии.

В свою очередь главный врач столичной больницы № 40 Денис Проценко рассказал, что в новом корпусе будут оказывать абсолютно разнонаправленную амбулаторную помощь. Он также стал первым подобным специализированным центром на территории Троицкого и Новомосковского АО.

"Мы сейчас находимся в дневном стационаре для лечения онкологических больных с использованием химиотерапевтических препаратов. В этом же корпусе есть шесть мест для проведения гемодиализа у больных с почечной недостаточностью, высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по всем трем направлениям: хирургии, нейрохирургии и травматологии — это есть в планах после выхода из ковида", — перечислил медик.


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Всего в новом корпусе будут работать 558 человек, в том числе 179 врачей. Первых пациентов учреждение ожидает уже в этом квартале, они смогут рассчитывать на высококвалифицированную помощь с применением новейшей медтехники. Уделено немало внимания и инфраструктуре — компьютеры подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, установлены системы вызова персонала, видеонаблюдения, кондиционирования, сигнализации.

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По материалам: uposters.ru

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