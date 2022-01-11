В Москве с февраля начнут ездить беспилотные такси

Вадим Карасев

Правительство согласовало программу экспериментального правового режима, благодаря чему в России уже в феврале могут быть запущены беспилотные такси, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине.

Программа находится на стадии финальной доработки, соответствующее постановление правительства "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств" должно быть обнародовано до конца января. Оно начнет действовать через 20 дней после публикации.

Согласно данным газеты, беспилотные такси будут курсировать по 18 улицам Москвы, на территории Сколково, в Иннополисе (Татарстан) и на территории центра "Сириус" в Краснодарском крае. При этом только в Иннополисе и Сколково такси будут по-настоящему беспилотные, в остальных местах на сиденье водителя должен будет находиться инженер, который будет следить за процессом и при необходимости брать управление на себя. Беспилотное такси можно будет вызвать через приложение "Яндекс Go", но поначалу услугой смогут пользоваться лишь те, кто оставил заявку на участие в тестировании.