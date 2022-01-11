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В Республике Алтай в 2022 году будут открыты 26 центров «Точка роста»

В Республике Алтай в 2022 году будут открыты 26 центров «Точка роста»

В Республике Алтай в 2022 году будут открыты 26 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Алтай. 

Центры «Точка роста» создаются в рамках национального проекта «Образование» на базе школ. Они будут открыты в Горно-Алтайске, а также в Майминском, Турочакском, Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Усть-Канском, Онгудайском и Улаганском районах.

В регионе с 2019 года уже открыто 89 инновационных образовательных центров естественно-научной и технологической направленностей, цифрового и гуманитарного профилей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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