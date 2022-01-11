В России выявили максимум новых случаев коронавируса с начала месяца

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:47 Автор: Кристина Стащенко

За минувшие сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса, это максимум со второго января. Всего за период пандемии заразились 10 684 204 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 4635, Санкт-Петербурге — 1512, Подмосковье — 855, Свердловской и Ростовской областях — 368 и 358 соответственно.

Количество пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 634 499.

Число смертельных случаев увеличилось на 783, до 317 687. Днём ранее зарегистрировали 741 смерть. Таким образом, в стране пять дней подряд регистрируют менее 800 летальных исходов из-за COVID-19.

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В Москве за минувшие сутки умерли 68 пациентов, в Санкт-Петербурге — 66, в Подмосковье — 38, в Челябинской области — 26, в Нижегородской области и Алтайском крае — по 25.

Условная летальность (окончательную можно определить после окончания эпидемии) сохранилась на уровне 2,97 процента.

Число вылечившихся пациентов увеличилось на 25 216, до 9 732 018. В частности, в Москве выздоровели 2692 человек, в Санкт-Петербурге — 2576, в Воронежской области — 1274, в Самарской — 912, в Подмосковье — 846, в Пермском крае — 679.





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Доля вылечившихся пациентов увеличилась до 91,1 процента от общего числа заразившихся.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о лечении и профилактике заболевания, вызванного одновременно двумя вирусами — COVID-19 и гриппа. Риск развития такой болезни есть в период сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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