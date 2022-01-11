В Ростовской области стартует конкурсный отбор для участия в программе «Земский учитель»

В Ростовской области стартует конкурсный отбор для участия в программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

В 2022 году единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей сможет получить 31 педагог.

С 10 января по 15 апреля пройдет первый этап конкурсного отбора претендентов: прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе.

«Наша задача – обеспечить всем донским школьникам достойное образование. Выделенные государством средства в рамках программы «Земский учитель» помогут привлечь в сельские территории не только молодых специалистов, но и педагогов со стажем», – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

За 2020–2021 годы 72 донских учителя уже получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.