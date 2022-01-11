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В Удмуртии стартовала республиканская Спартакиада среди преподавателей и сотрудников колледжей

В Удмуртии стартовала республиканская Спартакиада среди преподавателей и сотрудников колледжей

В Ижевском индустриальном техникуме им. Е.Ф. Драгунова стартовала республиканская Спартакиада среди преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В соревнованиях принимают участие 22 организации среднего профессионального образования, в каждой команде по 20 человек.

Спартакиада включает состязания по шести видам спорта: дартс (руководители/сборные команды), настольный теннис, шахматы, боулинг, керлинг и плавание (эстафета).

Победители и призеры республиканской Спартакиады среди преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики определятся после подведения итогов в общекомандном зачете. Соревнования завершатся 13 января.
 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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