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В УлГПУ отметили самых активных иностранных студентов из Туркменистана, Узбекистана и Сирии

В УлГПУ отметили самых активных иностранных студентов из Туркменистана, Узбекистана и Сирии

В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова отметили самых активных в учёбе, студенческой жизни и творческой деятельности иностранных студентов, магистрантов и аспирантов из Туркменистана, Узбекистана и Сирии, сообщает Минпросвещения России.

Родители иностранных обучающихся получили благодарственные письма, в которых ректор УлГПУ Игорь Петрищев выразил признательность и благодарность за хорошее воспитание студентов, отметив проявленную ими во время обучения в университете активность.

В УлГПУ обучаются более 500 иностранных студентов. Ежегодно на подготовительное отделение поступают свыше 70 слушателей из Египта, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Индонезии, Болгарии, Македонии, Китая, Вьетнама и других стран. Программу адаптации и социализации, а также обеспечения паспортно-визового сопровождения реализует Центр международного образования УлГПУ.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом, которая включает отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработку учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

# Общество

По материалам: edu.ru

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