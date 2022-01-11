В Воронежской области ввели единовременную выплату для покупателей газа в баллонах
17:02 Автор: Мария Федорова
В Воронежской области появилась единовременная выплата для граждан, регулярно покупающих газ в баллонах для бытовых нужд, сообщает Infox.ru.
Размер ежегодной единовременной выплаты составит 3 тысячи рублей. На неё могут рассчитывать около 4 тысяч жителей региона.
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На протяжении прошлого года Воронежская областная дума получала обращения жителей, которые не могли реализовать своё право на льготы в части покупки газа в баллонах. По словам граждан, организации выдают документы на газ для коммерческих, а не бытовых нужд, по этой причине получить денежные компенсации в органах соцзащиты было невозможно.
Предпосылкой стало превышение среднерыночной стоимости газа тарифа, установленного для расчёта компенсации. В связи с этим поставщики газа в баллонах для льготных категорий предпочли продавать его по рыночной стоимости.
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В связи с возникшей ситуацией Воронежская облдума приняла решение о введении единовременной денежной выплаты льготным категориям граждан, использующим в быту баллонный газ, региональный департамент соцзащиты работает над рядом подзаконных актов, которыми будет установлен порядок выплаты.
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