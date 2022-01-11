В Воронежской области ввели единовременную выплату для покупателей газа в баллонах

17:02 Автор: Мария Федорова

В Воронежской области появилась единовременная выплата для граждан, регулярно покупающих газ в баллонах для бытовых нужд, сообщает Infox.ru.

Размер ежегодной единовременной выплаты составит 3 тысячи рублей. На неё могут рассчитывать около 4 тысяч жителей региона.

Кто должен проверять газовое оборудование

На протяжении прошлого года Воронежская областная дума получала обращения жителей, которые не могли реализовать своё право на льготы в части покупки газа в баллонах. По словам граждан, организации выдают документы на газ для коммерческих, а не бытовых нужд, по этой причине получить денежные компенсации в органах соцзащиты было невозможно.

Предпосылкой стало превышение среднерыночной стоимости газа тарифа, установленного для расчёта компенсации. В связи с этим поставщики газа в баллонах для льготных категорий предпочли продавать его по рыночной стоимости.





Читайте также:

• Мало газ подключить — его нужно безопасно использовать • В России могут появиться посёлки на воде

В связи с возникшей ситуацией Воронежская облдума приняла решение о введении единовременной денежной выплаты льготным категориям граждан, использующим в быту баллонный газ, региональный департамент соцзащиты работает над рядом подзаконных актов, которыми будет установлен порядок выплаты.

#газ

154