Вокалист Linkin Park Майк Шинода заступился за NFT в играх

Сооснователь рок-группы Linkin Park и музыкант Майк Шинода высказался в поддержку невзаимозаменяемых токенов (NFT) в играх и предложил обсудить причину негативного отношения геймеров к технологии.

Real Saturday convo. I’m surprised by so much negative sentiment by gamers about NFTs. Can we chat?



Of all the applications, gaming is a place that *players* can benefit a LOT from blockchain.



Do they not know yet that there are eco friendly NFTs?



Lets talk, keep it civil! — Mike Shinoda (@mikeshinoda) January 8, 2022

По его словам, технология позволяет владеть любимым скином в разных играх.

«NFT не обязательно должны быть изображениями. Представьте, что вы можете взять любимый скин из Valorant и получить его в Fortnite. Без необходимости доплачивать, потому что вы уже владеете им. А потом таким же образом в Call of Duty, Minecraft, может, даже в Twitter и Instagram», — написал Шинода.

Ah! So here’s something people aren’t explaining: NFTs don’t have to be jpgs.



Imagine taking your favorite skin from Valorant, and using it Fortnite. And not paying extra, because you own it. Then using it in CoD, Minecraft, even Twitter, IG.



So many possibilities, no? https://t.co/cJTA6E0z69 — Mike Shinoda (@mikeshinoda) January 8, 2022

Его публикации раскритиковали не только из-за поддержки NFT, но также в связи с техническими ограничениями и потенциальным сокращением прибыли компаний-разработчиков.

Игровой журналист Имран Хан пояснил, что реализация предложения Шиноды невозможна, если Epic Games (разработчик Fortnite) не купит Riot Games (разработчик Valorant).

«Почему все думают, что разработчики просто откажутся от денег за скин? Знаете, что для них проще и дешевле? Просто не делать этого», — добавил он.

This isn’t happening unless Epic Games buys Riot



Why does everyone think this is just something game developers will do because they are willing to part with their money for a skin



You know what’s easier and cheaper for them than doing that? Not doing that. https://t.co/N86dsOEvQY — Imran Khan (@imranzomg) January 9, 2022

Журналист Digital Foundry Джон Линнеман подчеркнул, что в переносе скинов из одной игры в другую «нет никакого смысла, учитывая необходимый объем работы».

«На ком лежит ответственность за перенос скина из одной игры в другую? […] Владелец NFT заплатит Epic за попытку перенести образ из другой игры в Fortnite? Такое не происходит автоматически», — пояснил он.

So who's responsibility is it to implement one person's skin into another game? The amount of work that would require makes no sense. Is the NFT owner going to pay Epic to try and fit a skin from another game into Fortnite? This is not an automatic thing.

Нарративный директор игры Dragon Age Джон Эплер рассказал, что в играх все кажется возможным ровно до тех пор, пока сам не начинаешь работать над ними.

Everything seems possible in gaming when you're not working on them, and then you try to make one character hug another and quickly come to the conclusion that we should've stuck with text adventures.

Шинода сделал вывод, что геймеры не доверяют разработчикам и видят в NFT лишь дополнительный способ доната. Он уверен, что благодаря технологии в плюсе будут те игры, которые “дают сообществу, а не забирают у него”.

Музыкант добавил, что людям еще предстоит узнать, что NFT могут быть не только изображением, но также скином, песней, фильмом или персонажем. Он в том числе отметил минимальный углеродный след от выпуска невзаимозаменяемых токенов.

- Gamers don’t trust the devs. They see “NFT” and think “this is another way to squeeze a dollar out of us.” The games that win will be the ones who GIVE to the community, not TAKE.



(2/3) — Mike Shinoda (@mikeshinoda) January 8, 2022

Шинода заявил, что геймеры недолюбливают криптоиндустрию, поскольку майнеры скупили видеокарты и другие комплектующие, что привело к повышению цен.

Он также назвал игры на блокчейне некачественными. По словам музыканта, аудитория хочет интересных проектов.

- Crypto miners have bought up a lot of hardware resources and driven up prices, which left a bad taste in peoples’ mouths.



- Game quality in blockchain isn’t there yet. More than anything, people want it to be fun.



Thanks for the chat!



(3/3) — Mike Shinoda (@mikeshinoda) January 8, 2022

В октябре 2021 года генеральный директор разработчика и издателя видеоигр Ubisoft Ив Гиймо рассказал о планах инвестировать в блокчейн-стартапы и создавать собственные проекты на базе концепции play-to-earn.

Согласно отчету, компания активно занимается изучением блокчейна. Финансовый директор Фредерик Дюге допустил использование технологии для монетизации игр.

Напомним, в декабре Ubisoft объявил о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT в партнерстве с Tezos.

