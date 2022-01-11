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Володин: урегулирование ситуации в Казахстане доказало эффективность ОДКБ

Володин: урегулирование ситуации в Казахстане доказало эффективность ОДКБ

10:08  Автор: Ольга Шульга



Решение глав государств—участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана — правильное: предотвращение террористической угрозы позволило избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и других странах, написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Урегулирование ситуации в стране, по мнению спикера, стало новым этапом развития ОДКБ, поскольку организация показала, что может эффективно решать поставленные задачи.

«Решение глав государств — участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей. Они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан. И, когда звучат рассуждения: «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть — это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах», — отметил Володин.


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Он также подчеркнул, что мирным протестом в Казахстане, который был вызван ростом цен на газ, воспользовались террористы, бандиты, мародёры.

«С оружием в руках напали на людей, воровали, убивали. Погибли и дети. Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, а народу Казахстана — как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», — написал председатель Госдумы.



#международные отношения #безопасность

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По материалам: pnp.ru

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