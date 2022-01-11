Воссоздавшая знаменитые картины на дохлых тараканах художница восхитила Сеть

Вадим Карасев

Филиппинская художница поразила соцсети своими рисунками, которые сделаны на мертвых тараканах. Женщина попыталась воссоздать полотна великих художников в миниатюре, сообщает Indian Express.

На странице Бренды Дельгадо в инстаграме можно увидеть реплики картин Ван Гога, "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера и "Моны Лизы" Леонардо да Винчи.



Кроме того, художница пишет на тараканах героев мультфильмов. Женщина решила порисовать на дохлых насекомых, заметив их в офисе на рабочем месте.

По словам художницы, она использует лишь масляные краски. Больше всего женщина гордится своей репликой "Звездной ночи" великого Ван Гога.

Многим пользователям Сети пришлись по вкусу работы художницы. "Выглядит потрясающе", — пишут комментаторы.

В то же время некоторые сочли, что женщина чрезмерно жестока к тараканам.



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