Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Воссоздавшая знаменитые картины на дохлых тараканах художница восхитила Сеть

Воссоздавшая знаменитые картины на дохлых тараканах художница восхитила Сеть

Филиппинская художница поразила соцсети своими рисунками, которые сделаны на мертвых тараканах. Женщина попыталась воссоздать полотна великих художников в миниатюре, сообщает Indian Express.

На странице Бренды Дельгадо в инстаграме можно увидеть реплики картин Ван Гога, "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера и "Моны Лизы" Леонардо да Винчи.



Кроме того, художница пишет на тараканах героев мультфильмов. Женщина решила порисовать на дохлых насекомых, заметив их в офисе на рабочем месте.

По словам художницы, она использует лишь масляные краски. Больше всего женщина гордится своей репликой "Звездной ночи" великого Ван Гога.

Многим пользователям Сети пришлись по вкусу работы художницы. "Выглядит потрясающе", — пишут комментаторы.

В то же время некоторые сочли, что женщина чрезмерно жестока к тараканам.




Как писал NEWSTES, ранее тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Правительство России подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта
Правительство России подготовило концепцию развития детско-юношеского
В Кировской области стартует прием заявок на участие в программе «Земский учитель»
В Кировской области стартует прием заявок на участие в программе
Новые подробности по Scorn стоит ожидать в этом месяце
Новые подробности по Scorn стоит ожидать в этом месяце
Новый трейлер Monster Energy Supercross 5, открыты предзаказы игры
Новый трейлер Monster Energy Supercross 5, открыты предзаказы игры
Воссоздавшая знаменитые картины на дохлых тараканах художница восхитила Сеть
Воссоздавшая знаменитые картины на дохлых тараканах художница
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке
Добрые люди все Рождество спасали в ледяной воде лосей, которые провалились под лед
Добрые люди все Рождество спасали в ледяной воде лосей, которые
Альпинисты случайно наткнулись на дом далеко в горах, где уже 80 лет живет семья без контакта с цивилизацией
Альпинисты случайно наткнулись на дом далеко в горах, где уже 80 лет
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Цена биткоина опускалась ниже $40 000
Bitfarms купила 1000 BTC на $43,2 млн в первую неделю 2022 года
Bitfarms купила 1000 BTC на $43,2 млн в первую неделю 2022 года
Украина выдвинула свои условия для переговоров НАТО с Россией
Украина выдвинула свои условия для переговоров НАТО с Россией
Официально: Forza Street закрывается этой весной
Официально: Forza Street закрывается этой весной

Топ на сегодня

Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Ляйсан Утяшева поделилась снимком в купальнике
Ляйсан Утяшева поделилась снимком в купальнике
Обряд прощания с прошлым на Старый Новый год — 2022
Обряд прощания с прошлым на Старый Новый год — 2022
День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии в церкви сожженных, 10 января 2022 года
День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии в церкви сожженных, 10
Почему звезды собираются бойкотировать "Золотой глобус — 2022": главное о премии
Почему звезды собираются бойкотировать "Золотой глобус —

Еще по теме

Тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон
В Москве одновременно пройдут выставки Фриды Кало и Диего Риверы
Невероятные открытки из спичечных коробков со скрытыми сообщениями внутри (ФОТО)
Одной из работ петербургской художницы, нарисованный её собственной грудью, стал портрет Саакашвили