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Все новые персонажи для Back 4 Blood будут платными

Все новые персонажи для Back 4 Blood будут платными


Создатели Back 4 Blood продолжают развивать свой проект, в том числе добавляя в него новый контент. Недавно студия Turtle Rock перешла под управление Tencent, из-за чего у игроков возникло много вопросов к руководителям команды. В рамках сессии вопрос-ответ на Reddit соучредитель студии Фил Робб ответил на некоторые из вопросов, в том числе касательно нового контента.

По словам руководителя Back 4 Blood, в будущем будет для игры выходить платный и бесплатный контент (карты и различные улучшения). Но рассчитывать на новых бесплатных персонажей не стоит. Все новые персонажи, которые выйдут в будущем для игры, будут платными. Их можно будет приобрести в рамках отдельных DLC или путем покупки сезонного абонемента.

Ответил Фил Робб и на вопрос о продаже студии Turtle Rock команде Tencent. По его словам, это было необходимо, чтобы получить финансовую поддержку:

Мы бы не заключили сделку, если бы не видели в ней никакой ценности. Tencent привносит в отношения многое, чего у нас не было долгое время. Ресурсы, которые позволяют нам развивать команду и делать лучшие игры. Сильная финансовая поддержка, которая дает нам уровень стабильности, которого у нас никогда не было как у независимой компании. Это не первый раз, когда к нам обращается кто-то, желающий взять нас к себе, но впервые нам предложили сделку, которая дает нам возможность сохранить нашу культуру.

Напомним, в прошлом году разработчики Back 4 Blood представили планы пострелизной поддержки проекта.

Игра Back 4 Blood доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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