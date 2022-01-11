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Выплаты по военной ипотеке хотят ускорить

Выплаты по военной ипотеке хотят ускорить

00:47  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 17973-8



Законопроект сенаторов о повышении эффективности реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении в весеннюю сессию.

После вступления военного в накопительно-ипотечную систему государство ежегодно перечисляет на его счёт определённую сумму, которая регулярно индексируется. Размер накопительного взноса по военной ипотеке в 2021 году составил 299 081,2 рубля.

Также накопления военнослужащего пополняются за счёт доходов от инвестирования средств на его ипотечном счету — по аналогии с денежным вкладом в банке. А по прошествии трёх лет можно использовать накопленные деньги как первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас выплаты военным по ипотеке осуществляет ФГКУ «Росвоенипотека».

Согласно законопроекту, предлагается предоставлять военнослужащим накопления для жилищного обеспечения и средства, дополняющие эти накопления, единым платежом через это федеральное казённое учреждение.

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«Такой подход обеспечит оперативное и своевременное осуществление указанных выплат, увеличит суммы инвестиционного дохода участников, а также решит вопрос своевременного и полного возврата в федеральный бюджет денежных средств, предоставленных участникам, после даты возникновения основания для исключения их из реестра в случае увольнения с военной службы с правом на использование накоплений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Исключение военнослужащего из реестра участников накопительно-ипотечной системы возможно только при увольнении с военной службы, гибели, исполнении государством обязательств по обеспечению жильём за счёт средств бюджета. При этом, не предусмотрено оснований для исключений при ошибочном включении в список. Законопроектом такая возможность устанавливается.

Также конкретизируется получение выплат с именного накопительного счёта семьями погибших после увольнения со службы военнослужащего и назначение их курсантам военных академий. Кроме того, уточняются основания для включения в накопительно-ипотечную систему прапорщиков и мичманов.

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Стать участником накопительно-ипотечной системы могут:

- офицеры, которые окончили профильное образовательное учреждение или поступили на военную службу после 1 января 2005 года, — они будут обязательными участниками НИС, получив первое офицерское звание или заключив первый контракт;

- офицеры, заключившие первый контракт до 2005 года, но окончившие военный вуз после, могут подать рапорт о включении в реестр участников системы;

- прапорщики и мичманы, которые после 1 января 2005 года прослужили в Вооружённых силах по контракту более трёх лет.

Также на военную ипотеку имеют право сержанты, старшины, солдаты и матросы. Тем, кто поступил на военную службу до 1 января 2020 года и заключил второй контракт, необходимо подать рапорт.

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#военная ипотека #недвижимость


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По материалам: pnp.ru

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