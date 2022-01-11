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Жасмин показала редкое семейное фото с мужем

Жасмин показала редкое семейное фото с мужем
44-летняя певица Жасмин поделилась рождественским семейным кадром и объяснила, почему так редко публикует фото мужа в Instagram. Жасмин крайне редко выставляет в личном блоге совместные фото с мужем Иланом Шором, поэтому у ее подписчиков часто возникает вопрос о том, почему она прячет избранника. Жасмин решила ответить на этот вопрос. Как оказалось, Илан Шор — очень занятый человек, и ему приходится жертвовать временем и семейным досугом ради своей деятельности. «Счастье любит тишину. Муж очень много работает, не до фотосессий», — ответила подписчикам  Жасмин. Но в Рождетво артистка поделилась семейным фото.
Жасмин с мужем Илоном Шором и детьми «Моя семья - мои крылья 😌», подписала снимок Жасмин. «Мы рядом!!! ❤️❤️❤️», откликнулся Филипп Киркоров. «Семья ❤️», отметила Наталья Подольская. Напомним, в прошлом у Илана имелись серьезные проблемы с законом — бизнесмена обвиняли в краже крупной суммы денег из банка в Молдавии. Тогда Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы, но адвокатам предпринимателя удалось обжаловать вердикт. Илану запретили покидать пределы страны, но два года назад он все же сделал это, из-за чего попал в международный розыск Неизвестно, чем закончилась эта история, но Жасмин уверяет подписчиков, что не стоит верить грязным слухам о ее супруге. Более того, исполнительница во всем поддерживает избранника, от которого родила дочь и сына. «У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Ситуация непростая. Дети спрашивают: «Почему папа не приезжает?», «Когда к нему полетим?». Старший сын Миша  тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны — совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все испытания!» — делилась как-то певица со «СтарХитом».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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