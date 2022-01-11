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Жена Игоря Николаева рассказала о противной болезни

Жена Игоря Николаева рассказала о противной болезни
Супруга певца Игоря Николаева, Юлия Проскурякова заболела с дочкой. Зимние каникулы для некоторых звезд обернулись не только посиделками с друзьями и прогулками на свежем воздухе. Исполнительница Юлия Проскурякова отметила, что в начале нового года успела заболеть. Певица поддержала резидента Comedy Club Гарика Харламова, который рассказал о своей высокой температуре. Артист разместил в личном микроблоге видео своего потрепанного внешнего вида. Жена композитора Игоря Николаева отметила, что тоже болеет вместе с дочерью Вероникой. «И мы с дочкой болеем. Даже петь не можем», — написала Проскурякова в комментариях к ролику Харламова.
Игорь Николаев с женой и дочкой Юлия добавила, что подхватила «очень противный» фарингит. Острая боль в горле мешает артистке заниматься любимым делом — вокалом. Напомним, ранее Юлия Проскурякова без стеснения поделилась фото своего внешнего вида без макияжа и фотошопа. Исполнительница показала мелкие морщинки на лбу и в уголках глаз. 39-летняя знаменитость не боится возрастных изменений и считает себя красивой в любом образе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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