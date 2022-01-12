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7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть

7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть

Мишель Девани – психолог. Девушка ведет свой блог, в котором много рассказывает об институте семьи. В недавнем посте, Мишель рассказала, какие поступки экс-бойфренда, могут говорить о том, что он хочет вас вернуть.


1. Странные предлоги для разговоров


Постоянные звонки без веской причины – первый признак того, что он все еще вас помнит и хочет услышать голос.


2. Разговоры о тебе в кругу общих друзей


Если ваши общие друзья говорят о том, что при каждом разговоре он упоминает ваше имя – это значит, что он все еще надеется на восстановление отношений.


3. Помнит все важные даты


Если вы получаете постоянные поздравления или подарки в особенные даты, которые вас ранее связывали – это признак того, что вы все еще занимаете большое место в его сердце.


4. Обмен фотографиями


Если вы длительное время не виделись, и он просит вас отправить ему своё фото – значит он за вами скучает. Ну, а если он самостоятельно отправляет свои селфи вам – значит хочет, чтобы вы его не забывали.


5. Узнаёт информацию о том, появились ли у вас новые отношения


Подобные вопросы – это первый признак того, что он все еще вас ревнует и надеется на отношения. Хотя также есть возможность, что он просто любопытен.


6. Активность в социальных сетях


Психолог уверяет, что парень, который скучает за вами постоянно будет мониторить социальные сети и как только вы в них будете появляться, он также будет онлайн. Для привлечения внимания «бывший» также может ставить лайки на любые ваши посты и фотографии.


7. Звонки в нетрезвом состоянии


Многие люди под воздействием алкоголя становятся более раскрепощёнными. В этом состоянии они могут сказать то, что не решились бы произнести в повседневной жизни. Так что, если вы получили звонок от своего экс-бойфренда в нетрезвом состоянии – это явный признак того, что он все еще не может выкинуть вас из головы.

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По материалам: MirFactov

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