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Александр Гордон развлекается с молодой женой

Александр Гордон развлекается с молодой женой
Стало известно, с кем проводит свой отдых, ведущий Александр Гордон. Летом 2020 года Александр Гордон снова стал холостяком. Ведущий развелся с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой, родившей ему двух сыновей. Супруги разошлись без скандалов и взаимных обид. Гордон, кстати, так и не рассказал, почему его очередной брак закончился разводом. Ходили слухи, что причиной могли стать его проблемы с алкоголем, о которых он смело рассказал в интервью Юрию Дудю. Не так давно ведущий на всю страну заявил о зависимости, после чего чуть не потерял работу на Первом канале. Ради спасения карьеры ему пришлось пройти курс лечения от пагубной привычки выходить в эфир в нетрезвом виде.
Александр Гордон с женой детьми Несмотря на разрыв, Гордон по-прежнему близок с бывшей женой. Сейчас он, например, отдыхает с Нозой и детьми на райских островах. Ведущий организовал семейные каникулы на Мальдивах. В Инстаграме появилось общее фото экс-супругов, сделанное во время совместного отпуска. Означает ли эта поездка, что пара решила возобновить роман? Ноза не дала конкретного ответа на этот вопрос. Она уклончиво говорит об отношениях с экс-супругом. «Мы дружны. И да, дети часто и много времени проводят с Сашей»,— призналась бывшая жена Гордона.     Напомним, что Гордон четыре раза пробовал построить крепкую семью. До того, как жениться на Нозанин он жил в браке со студенткой Ниной Тригориной. До 2006 года его женой была Екатерина Гордон, а первой женой ведущего была переводчица Мария Бердникова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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