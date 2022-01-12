Александр Гордон развлекается с молодой женой

Стало известно, с кем проводит свой отдых, ведущий Александр Гордон. Летом 2020 года Александр Гордон снова стал холостяком. Ведущий развелся с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой, родившей ему двух сыновей. Супруги разошлись без скандалов и взаимных обид. Гордон, кстати, так и не рассказал, почему его очередной брак закончился разводом. Ходили слухи, что причиной могли стать его проблемы с алкоголем, о которых он смело рассказал в интервью Юрию Дудю. Не так давно ведущий на всю страну заявил о зависимости, после чего чуть не потерял работу на Первом канале. Ради спасения карьеры ему пришлось пройти курс лечения от пагубной привычки выходить в эфир в нетрезвом виде.Александр Гордон с женой детьми Несмотря на разрыв, Гордон по-прежнему близок с бывшей женой. Сейчас он, например, отдыхает с Нозой и детьми на райских островах. Ведущий организовал семейные каникулы на Мальдивах. В Инстаграме появилось общее фото экс-супругов, сделанное во время совместного отпуска. Означает ли эта поездка, что пара решила возобновить роман? Ноза не дала конкретного ответа на этот вопрос. Она уклончиво говорит об отношениях с экс-супругом. «Мы дружны. И да, дети часто и много времени проводят с Сашей»,— призналась бывшая жена Гордона. Напомним, что Гордон четыре раза пробовал построить крепкую семью. До того, как жениться на Нозанин он жил в браке со студенткой Ниной Тригориной. До 2006 года его женой была Екатерина Гордон, а первой женой ведущего была переводчица Мария Бердникова.