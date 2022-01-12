Аналитик отмечает, что выпуск на рынок Xbox Series S — правильное решение Microsoft





Microsoft не раскрывает продажи игровых приставок Xbox Series X | S, но есть информация от аналитиков, что к концу 58 недели продаж компания реализована около 11 миллионов штук новых консолей. Это меньше, чем у Sony с Playstation 5, при этом Фил Спенсер отмечает, что Xbox Series X | S продается лучше, чем любая прошлая консоль Xbox.

Известный игровой аналитик Даниэль Ахмад опубликовал свои оценки по отгрузкам игровых приставок Xbox Series X | S. По его информации, отгружено (то есть передано на продажу в магазины) около 12 миллионов консолей. При этом Ахмад отмечает, что Microsoft правильно поступила с выпуском в этом поколении сразу двух версий приставок — Xbox Series X и Xbox Series S:

Стратегия двойного SKU окупилась для Microsoft на фоне проблем с цепочкой поставок / нехватки полупроводников. Увеличение производства S позволило разместить на полках больше Xbox, чем если бы у них был только X.

This would put Xbox Series X|S over 12 million shipped according to our estimates



The dual SKU strategy has paid off for Microsoft amid the the supply chain issues / semiconductor shortage



Increased production of S allowed for more Xboxes on shelves than if they only had X. https://t.co/rkHUDgvf8T — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 11, 2022



Отметим, что купить Xbox Series X в свободной продаже сейчас практически невозможно, тогда как Xbox Series S присутствуют во многих странах в магазинах. В прошлом году консоль Xbox Series S стала в «Черную пятницу» самой продаваемой приставкой в США. Во многом, этого добиться удалось за счет доступности консоли.