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Аналитики Glassnode допустили ликвидацию шортов на фоне экстремального левериджа

Аналитики Glassnode допустили ликвидацию шортов на фоне экстремального левериджа


Комбинация ончейн-индикаторов и рекордно высокое кредитное плечо на рынке деривативов говорят о высокой вероятности усиления волатильности и ликвидации коротких позиций. К такому выводу пришли аналитики Glassnode.



Продажи биткоина в течение шести дней после публикации протокола к последнему заседанию ФРС привели к сокращению активности новых участников рынка и увеличению среднего срока удержания монет.


Метрика Hodler Net Position с декабря 2021 года указывает на более высокие темпы «созревания» биткоинов по сравнению с их тратами. Это характерно для медвежьих рынков при отсутствии интереса к покупкам розничных инвесторов и доминировании ходлеров.


Данные: Glassnode.

Другие метрики — Value Days Destroyed Multiple и Dormancy Flow — сформировали схожую картину. Как правило, она наблюдается на поздних стадиях макроэкономического медвежьего тренда, зачастую сопровождающихся капитуляцией покупателей.


Аналитики пока не до конца уверены в том, что инвесторы уже испытали всю «боль», и что окончательно сложились предпосылки для возврата на траекторию роста.


Несмотря на относительное «спокойствие» ончейн-индикаторов, на рынке криптодеривативов очевидны признаки спекулятивной активности. По бессрочным контрактам открытый интерес (ОИ) достиг рекордных 264 000 BTC. C 4 декабря показатель подскочил на 42%, превысив прежний исторический максимум в 258 000 BTC.


Данные: Glassnode.

В терминах суммарной капитализации рынка ОИ достиг 2%, что прежде служило сигналом предстоящего сжатия открытых позиций. С ноября на рынке превалировали ликвидации лонгов. В начале 2022 года эта метрика достигла 69% — максимального значения с момента обвала рынка в мае 2021 года.


С учетом преобладания в настоящий момент коротких позиций подобное сочетание метрик говорит о высокой вероятности локального разворота вверх.


Данные: Glassnode.

Напомним, анализ биткоин-фьючерсов показал, что для возобновления восходящего тренда необходим пробой вверх $45 500.


Ранее экономист Алекс Крюгер допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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