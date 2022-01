Аналитики Glassnode допустили ликвидацию шортов на фоне экстремального левериджа

Комбинация ончейн-индикаторов и рекордно высокое кредитное плечо на рынке деривативов говорят о высокой вероятности усиления волатильности и ликвидации коротких позиций. К такому выводу пришли аналитики Glassnode.

The #Bitcoin market sold off again this week, seeing 6 of 7 days closing in the red.



Meanwhile, open interest in futures markets soars to new ATHs, longs are liquidated, and a possible short squeeze is developing.



