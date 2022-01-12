Аналитики Glassnode допустили ликвидацию шортов на фоне экстремального левериджа

Комбинация ончейн-индикаторов и рекордно высокое кредитное плечо на рынке деривативов говорят о высокой вероятности усиления волатильности и ликвидации коротких позиций. К такому выводу пришли аналитики Glassnode.

The #Bitcoin market sold off again this week, seeing 6 of 7 days closing in the red.



Meanwhile, open interest in futures markets soars to new ATHs, longs are liquidated, and a possible short squeeze is developing.



Read our analysis in The Week Onchainhttps://t.co/fYetd9O6wA — glassnode (@glassnode) January 10, 2022

Продажи биткоина в течение шести дней после публикации протокола к последнему заседанию ФРС привели к сокращению активности новых участников рынка и увеличению среднего срока удержания монет.

Метрика Hodler Net Position с декабря 2021 года указывает на более высокие темпы «созревания» биткоинов по сравнению с их тратами. Это характерно для медвежьих рынков при отсутствии интереса к покупкам розничных инвесторов и доминировании ходлеров.

Данные: Glassnode.

Другие метрики — Value Days Destroyed Multiple и Dormancy Flow — сформировали схожую картину. Как правило, она наблюдается на поздних стадиях макроэкономического медвежьего тренда, зачастую сопровождающихся капитуляцией покупателей.

Аналитики пока не до конца уверены в том, что инвесторы уже испытали всю «боль», и что окончательно сложились предпосылки для возврата на траекторию роста.

Несмотря на относительное «спокойствие» ончейн-индикаторов, на рынке криптодеривативов очевидны признаки спекулятивной активности. По бессрочным контрактам открытый интерес (ОИ) достиг рекордных 264 000 BTC. C 4 декабря показатель подскочил на 42%, превысив прежний исторический максимум в 258 000 BTC.

Данные: Glassnode.

В терминах суммарной капитализации рынка ОИ достиг 2%, что прежде служило сигналом предстоящего сжатия открытых позиций. С ноября на рынке превалировали ликвидации лонгов. В начале 2022 года эта метрика достигла 69% — максимального значения с момента обвала рынка в мае 2021 года.

С учетом преобладания в настоящий момент коротких позиций подобное сочетание метрик говорит о высокой вероятности локального разворота вверх.

Данные: Glassnode.

Напомним, анализ биткоин-фьючерсов показал, что для возобновления восходящего тренда необходим пробой вверх $45 500.

Ранее экономист Алекс Крюгер допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции.



